Manoel confronta Gabriel na Casa de Vidro: 'fala na cara!'

Os envidraçados estão a todo o vapor na Casa de Vidro do BBB23 e Manoel resolveu cutucar Gabriel nesta quarta-feira (11). O psiquiatra se irritoucom o rapaz após o público fofocar que o modelo e administrador falou mal dele pelas costas sobre querer aparecer e não jogar.

O pessoal já foi fofocar pro Manoel que o Gabriel falou dele pelas costas sobre querer aparecer e não jogar. O povo intriguento querendo causar discórdia na Casa de Vidro é a essência de um bom reality. #BBB23 pic.twitter.com/vDfwL2V3xX — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 11, 2023

"Eu vim pra causar! Eu vim pra jogar! Só que no meu jogo a gente fala na casa, no meu jogo não fala pelas costas, fala na cara! Aqui é jogo de quem não esconde opinião, não!", disparou o ruivo. Gabriel se fez de desentendido e continuou conversando com as pessoas que se aglomeravam fora da Casa de Vidro.

Os 4 brothers estão disputando 2 vagas: uma para um homem e uma para uma mulher.

Mais cedo, Giovanna surtou na Casa de Vidro e até xingou o público: "Querem me odiar, então me odeiem agora, f*da-se!". disparou ela, que afirmou que não aguentava mais receber mensagens negativas do público que vinha a visitar no shopping.