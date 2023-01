Mãe de Fred, do BBB23, fica horrorizada ao saber que filho estará no reality; vídeo

Após se recuperar do baque da notícia, a mãe aparece comemora ao ver o VT do filho na televisão.

A equipe do jornalista esportivo e youtuber mostrou aos seguidores o momento em que ele conta à dona Aurimar que vai entrar no programa. Ela não consegue esconder a insatisfação:

A mãe de Fred Desimpedidos, que foi anunciado no Camarote do BBB23, ficou horrorizada ao saber que o filho estará no reality show.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.