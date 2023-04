Madrugada do BBB23 tem revolta, jogo duplo e desabafo após Jogo da Discórdia

A madrugada foi agitada após o jogo da Discórdia do BBB23. Tretas entre rivais, preocupações e aproximação de ex-aliados foram algumas das situações que rolaram no confinamento.

Nicácio x Aline

Fred Nicácio ficou pistola com Aline após ter uma conversa íntima com a ex-Rouge exposta no Jogo da Discórdia. Em conversa com os aliados, o médico disse estar chateado com a cantora.

Bruna x Sarah

Outro embate da noite foi entre Bruna e Sarah. No quarto Deserto, a atriz reclama da sister para as aliadas e a chama de “hipócrita”.

"Eu poderia tranquilamente falar o quanto ela é hipócrita (...) Ela não sabe reagir bem às coisas, vocês viram como ela muda?”, esbravejou.

Já no quarto Fundo do Mar, Sarah desabafa sobre as atitudes de Bruna e diz que a loira não sabe ouvir os outros.

"Falou todos os palavrões do mundo, foi arrogante com todo mundo, até com as pessoas que ela gosta. E depois fala que reconhece? Aí fica fácil, né? Não é tão simples assim”.

Alface e o ‘jogo duplo’

Enquanto isso Alface segue fazendo jogo duplo querendo se salvar do Paredão.

O biomédico disse que está disposto a votar com o Quarto Deserto na próxima votação.