Líder, Fred critica jogo de aliados do Quarto Deserto

"É a estratégia dele, mas é muito em cima de conexão, não eram genuínas. Quer dizer, não eram só relações de amizade. Não tem como ser fechado com a casa inteira", disse Fred em conversa com Bruna e Larissa.

Líder da semana, Fred criticou os jogos de Amanda Ricardo, seus aliados do Quarto Deserto. O youtuber teve uma discussão com o biomédico sobre as conexões do jogo.

