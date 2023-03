Lexa freta jatinho para encontrar Guimê após brother ser expulso por assédio; vídeo

"E aí o que vai acontecer... só Deus sabe. Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então eu vou conversar, não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volte aqui para me abrir com vocês, mas por hora é isso", finalizou.

Lexa fretou um jatinho para encontrar Guimê após o brother ser expulso do BBB23 por assédio contra a mexicana La Casa de Los Famosos, Dania Mendez. Além do funkeiro, o lutador Cara de Sapato também foi expulso pelo mesmo motivo.

