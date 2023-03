Larissa sobre ciúmes de Key no BBB 23: ‘Não ficaria com Gustavo nem se ele estivesse solteiro’

Larissa, a eliminada da semana do BBB 23, participou do Café com Eliminado no programa Mais Você nesta quarta-feira, 15. Na ocasião, ela analisou os possíveis motivos para ter deixado o reality. A professora de Educação Física comentou que deveria ter ouvido mais os outros participantes.

Ela definiu sua ida à casa como um “mix de sentimentos” e revelou que já tinha um pressentimento de que iria deixar o programa. “O que aconteceu no jogo, ficou no jogo. Daqui para a frente, a gente segue, independente de qualquer coisa”, comentou a ex-participante sobre o abraço que deu em rivais antes da saída.

A sister assistiu a comentários de Ricardo, adversário e ex-aliado, sobre ela e definiu a convivência com o biomédico como “difícil”. “Ele estava criando coisa antes de virar um alvo e acabou virando mesmo”, analisou.

Larissa também falou sobre a rivalidade criada por Key Alves por ciúmes de Gustavo. “Eu achei graça. [...] Dizer que eu ia para o banheiro para olhar ele é feio. [...] Era nítido que eu nunca iria ter a intenção [de ficar com Gustavo], mesmo se ele fosse solteiro”, afirmou.

A professora também assistiu a falas de Key logo no início do BBB. “Eu vi que ela tinha um olhar de ciúmes e falei com a Bruna. [...] Eu nunca tinha reparado porque ela nunca tinha falado para mim”, contou.

Sobre o romance com Fred, ela disse que a relação entre os dois se desenvolveu de forma mais rápida do que ela imaginava. “Era a pessoa que tinha o pensamento de jogo mais parecido com o meu”, declarou.

Ana Maria Braga, apresentadora do programa, mostrou o comentário de Bianca Andrade, influenciadora e ex-mulher do jornalista, aprovando o posicionamento de Larissa no programa. “Achei super legal, já acompanhava a Bianca. [...] Estou muito feliz que ela disse isso”, comentou a professora.