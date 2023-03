Larissa diz que colar religioso caiu ao falar com sister no BBB: 'Por Deus'

Após conversar com Domitila, Larissa contou para outras participantes do reality que seu colar religioso caiu durante o papo com a miss.

Larissa pediu então ajuda de Aline para recolocar o acessório, e disse:

"Caiu enquanto eu tava com a Domitila. Caiu sem fechar o negócio. Tá aberto isso aqui? Por Deus!", perguntou a personal para a cantora.

Larissa continuou: "Por Deus, caiu enquanto eu tava falando com ela, sem fechar o 'coiso', sem abrir o colar. O 'Senhor é meu pastor e nada me faltará' caiu sozinho enquanto eu tava falando com ela."

Amanda, Aline e Bruna ouviram, mas preferiram não comentar.