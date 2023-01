Larissa critica Gabriel para Bruna: 'veio pra ser o Prior'

Desde que entrou no BBB23, Gabriel Fop contou que admirava o jogo de Felipe Prior, do BBB20. E desde então, o brother citou o ex-rival de Manu Gavassi algumas vezes no programa.

Após Tadeu Schmidt dar uma bronca histórica no rapaz e alertá-lo sobre o relacionamento abusivo com Bruna Griphao, alguns brothers refletiram melhor sobre a postura do rapaz e a amiga Larissa opinou que Gabriel está muito tentando imitar o ex-bbb.

"Sabe o que eu estava achando? Ele estava querendo muito se achar o Prior, copiando o Prior. Mesma coisa se eu falar que eu vou ser a Juliette. Se é para vir aqui e ser outra pessoa... Eu vim para ser a Larissa, ele não veio para ser o Prior. Se o Prior era assim, é o jeito dele", disparou ela.