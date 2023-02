Key explica porque puxou Marvvila no dedo-duro no BBB23; vídeo

Key disse que escolheu a Marvvila no Dedo Duro, pois, sente que a mesma se esconde no jogo e todos ali dentro tem que se posicionar. “Quando foi pro intervalo ela veio me questionar e eu disse que a casa inteira já sabe o voto de todo mundo.” #BBB23 #TeamKey pic.twitter.com/NJiqQi9Rjb

Key explicou para Cezar porque escolheu Marvvila no dedo-duro após a formação do paredão no BBB23.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.