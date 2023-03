Key ensina coreografia de 'tubarão te amo' para mexicanos; vídeo

A madrugada é de festa no BBB 23 (Globo), assim como no La Casa de Los Famosos, onde Key Alves está confinada em um intercâmbio de programas. A jogadora de vôlei e os participantes do reality mexicano receberam uma festa com comida e temática brasileiras, com adereços e músicas que remetem ao nosso país.

