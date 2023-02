Key chora ao desabafar sobre Gustavo: 'é isso só que ele quer'; vídeo

Key Alves ficou reflexiva após sentir um afastamento de Gustavo Cowboy, que para ela ficou mais evidente com a saída de Bruno Gaga.

A jogadora de vôlei chorou ao desabafar com Domitila que o affair na casa, segundo ela, não parece querer sua companhia além dos momentos em que os dois estão "se pegando" na cama.

Confira o que ela disse: "Quando a gente fica aqui, a gente se apega em uns detalhes muito malucos, né?".

"Por ter me apegado tanto no Gustavo desde o primeiro dia, agora, quando ele fica com as pessoas eu fico me sentindo sozinha, entendeu? Eu sei que eu tenho vocês e tal, mas aí, é a sensação, entende? Tipo, na hora que ele estava chorando ali, que ele sentou na sala, por causa do Gaga, eu fui lá abraçar ele e ele nem me abraçou, ele só continuou chorando, aí eu peguei, saí e sentei do lado, tipo, não quer abraçar".

"Na hora que o Sapato veio, ele levantou e abraçou o Sapato, na hora, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei... pode ser besteira, mas são coisas que machucam. O que eu penso é, então só quer ficar comigo quando está bem, quando está lá deitadinho na cama se pegando e é isso que ele quer só, na minha cabeça".

"Mas você sabe no final das coisas que vocês são melhores amigos e que ele também está tendo que aprender a lidar com essas emoções todas e, às vezes, homens sentem essa segurança em outro brother, sei lá, sabe? Mas eu percebi isso. Agora eu também acho, pelo pouco que te conheço, e até porque acho que aqui é muita pressão. Eu também acho que a gente sempre tem que lembrar que traz muita coisa de fora, então, talvez em algum outro relacionamento tenha esse gatilho, sabe como é?".