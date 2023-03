Juliette reage após ser citada em discurso de Ricardo

A campeã do BBB21, Juliette, reagiu após ser citada por Ricardo em discurso antes do resultado do paredão, desta terça-feira (14), no BBB23. Ele fez uma analogia de sua passagem no jogo com os cactos.

"Eu sabia que era amor kkk? Você é chato, mas é gente boa. Acontece", escreveu a ex-BBB no Twitter.

Ricardo foi questionado por Tadeu sobre como ele estava se sentindo por estar no paredão. "Eu estava correndo na esteira e só me veio na cabeça: 'Ricardo o que você é?' E me veio um cacto. O cacto, por mais espinhos que ele tenha, ele tem sua beleza, mas na biologia diz que os espinhos são decorrentes da escassez de água. Então ele não pode ter folhas para não perder tanta água. Eu tenho meus espinhos devido umas coisas que já aconteceram comigo no passado, mas a gente tem que ir reparando, tirando alguns, colocando as folhas para nascer e tirando outros. E vai vivendo essa vida tranquila", disse o brother.