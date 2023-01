Jogo da discórdia: duplas revelam com quem tiveram mais e menos sintonia

No segundo dia de confinamento no BBB23, as duplas revelaram durante o primeiro jogo da discórdia com quem tiveram mais e menos sintona no reality.

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou para contar aos brothers que a dupla que estiver em mais sintonia irá se desconectar do seu parceiro ainda nesta terça-feira (17).

A dupla de mais sintonia foi Marília e Fred Nicácio com duas placas. "Por isso, Marília e Fred Nicácio podem se desconectar, vocês estão livres", contou Tadeu. Já as duplas mais votados com menos sintonia foram: Marvvila e Cristian e Marília e Fred Nicácio