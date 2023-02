Irmão gato de Amanda do BBB23 chama atenção na web

"Depois que minha irmã entrou no Big Brother, o número de seguidores aumentou, as pessoas brincam, dão umas cantadas, dão em cima de mim... Mas não me assustam”, iniciou.

Lucas Meirelles, irmão de Amanda do BBB23, chamou atenção nas redes sociais pela sua beleza. Lucas chegou até a ser comparado com o cantor Fiuk.

