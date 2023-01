Indicados ao paredão, Gabriel, Domitila e Cristian disputam bate e volta

Gabriel, Domitila e Cristian disputam a prova bate e volta na noite deste domingo (29) após serem indicados ao paredão no BBB23.

A formação do paredão começou com a indicação do líder Cara de Sapato em Cezar Black, e com o contragolpe puxou Gabriel Fop. Pela votação da casa, os dois mais votados foram Domitila e MC Guimê, no entanto, o líder usou o poder Coringa e vetou Guimê do paredão.

Em seguida, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que o terceiro brother mais votado estaria no paredão, e com 3 votos, Cristian ocupou o lugar de Guimê.