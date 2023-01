Gustavo oferece ajuda para Sapato: 'Tu sabe que é bem vindo lá no quarto'

Após se irritar com seus aliados durante o dia, Cara de Sapato foi consolado por Gustavo durante a primeira Festa do Líder do BBB 23 (Globo). O lutador desabafou que estava em uma semana ruim, mas melhorou após conversar com a psicóloga da casa.

"Lá no quarto [Fundo do Mar], tu sabe que é bem vindo", disse Gustavo. Sapato reclamou que os brothers do quarto do 'Fundo do Mar' "fica muito na pira" antes de dormir e aproveitou para garantir que Gustavo não é um dos focos para o próximo paredão.