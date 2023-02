Gustavo é novo líder após reviravolta na prova do BBB23; vídeo

Gustavo é o novo líder da semana após uma reviravolta na prova, desta quinta-feira (02), no BBB 23. Ele teve o melhor tempo com 31 segundos, mas foi desclassificado da dinâmica por suspeita de ter pisado no chão.

TUDO NO TEMPO DE DEUS!



Após tanto bater na trave das provas, ele venceu! A felicidade dele não tem preço. É nosso família, conseguimos! #BBB23 | #TeamBenedeti pic.twitter.com/vTiymEXq8t — Gustavo Benedeti (@benedetigusta) February 3, 2023

Durante a prova, o apresentador Tadeu Schmidt contou que a prova foi revisada e a direção do BBB23 manteve a decisão da eliminação do cowboy da dinâmica. Com isso, o brother Cristian seria coroado o novo líder após concluir a dinâmica com o tempo de 37 segundos, ultrapassando Cara de Sapato que teria a prova em 39 segundos.

Entretando, antes de anunciar a vitória de Cristian, Tadeu avisou aos brothers que a prova foi novamente revisada e, em seguida, anunciou a vitória de Gustavo.