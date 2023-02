Gustavo deixa prova de resistência ao sentir vontade de vomitar

Gustavo é o segundo a sair da Prova do Líder de Resistência Frango de Padaria Seara, após 1h18 na disputa. Os nove primeiros eliminados terão que sortear consequências no jogo. No caso do fazendeiro, ele não poderá participar da disputa pela liderança na próxima semana.

