Guimê e Ricardo afirmam que não vão abrir mão da liderança

Após vencerem a Prova do Líder, Ricardo e Guimê falaram sobre opções de votos em comum. Alface quer indicar Larissa, já o Mc pretende colocar Black no paredão. #BBB23 pic.twitter.com/E6ctRcnyPZ

Guimê e Ricardo conquistaram a liderança, mas apenas um deles vai ser Líder. No entanto, os dois não estão mais jogando no mesmo time e isso pode gerar dor de cabeça hoje a noite (10).

