Guimê chora ao lembrar de Lexa durante festa no BBB23; vídeo

MC Guimê chorou ao lembrar da esposa, Lexa, durante a segunda festa do líder Gustavo no BBB 23. Ele estava comentando com Fred Desimpedidos sobre ter participado com Lexa no The Masked Singer Brasil.

"Eu vim te consolar e eu me fudi porque acabou que eu chorei mais que você" KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/b2vfegzFl1 — MC GUIME (@mcguime) February 16, 2023

"Foi tipo, o maior desafio. C*ralho, eu não queria chorar. Por que eu vim falar com você? Já tinha passado", disse o funkeiro emocionado.

Fred riu e brincou: "Veio me consolar..."

"Quando fui fazer esse programa, foi o maior desafio. E essa música anterior, eu cantei e eu fiquei orgulhoso de mim. Quando nós ouvimos, ela começou a chorar e disse que estava orgulhosa de mim. Eu tava lembrando agora, mas eu não queria chorar", contou Guimê.