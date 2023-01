Gabriel se revolta com produção do BBB23 após retorno de Fred Nicácio

Gabriel se revoltou com a produção do BBB23 após retorno de Fred Nicácio ao jogo. O modelo insinuou que o programa deu muitos privilégios ao médico.

Ao conversa com MC Guimê, o brother disse não lembrar ter visto algo parecido - se referindo a dinâmica do Quarto Secreto logo no inicio do programa. “O Fred voltou com muitos poderes na mão”, criticou.

O cantor, no entanto, discordou do amigo. "Ah... Eu não acho, não", disse. O Pipoca, então, alegou: "Pô, o cara voltou imunizado, jogou a Prova do Líder e vetou uma pessoa", afirmou, indignado. “É, foi só para mexer com o jogo”, acrescentou Guimê.