Gabriel questiona Bruna após discurso de Tadeu: 'Acha que é tóxico?'

Bruna Griphao: "Mas as pessoas não estão encarando dessa forma" Gabriel: "Tudo bem, acho que a gente poderia falar, principalmente você para eu não sair como uma parada que eu não sou" Bruna: "Mas eu não entendi o que ele falou" Gabriel: "É dizer que foi uma brincadeira. Você sabe que eu jamais faria nada. Foi uma brincadeira. Acho que se você falar isso, deixar bem claro que a gente teve essa liberdade" Bruna: "Eu tô tentando entender porquê as pessoas estão enxergando a gente como um relacionamento tóxico" Gabriel: "Tivemos uma coisa tão boa, não pode ser tóxico. Você se sente em uma relação tóxica?" Bruna: "Não" Gabriel: "Então a gente tem que deixar isso bem claro".

Gabriel chamou Bruna Griphao para conversar após Tadeu Schmidt chamar atenção do casal sobre a relação deles no BBB 23 (Globo). No recado para os brothers, o apresentador pediu para eles se atentarem às brincadeiras no reality.

