Gabriel pede para não ser indicado ao paredão após relação conturbada com Bruna Griphao

Após se sentir ameaçado pelo alerta de Tdeu Schmidt sobre a relação conturbada com Bruna Griphao, o Casa de Vidro Gabriel Fop aproveitou a festa das líderes para pedir que não seja indicado ao paredão pelo próximo líder.

"Se você for líder, não me bota pelo líder. Pra eu ter a chance do bate e volta. Me dá uma chance da gente se aproximar. Ninguém do meu grupo vai me dar nem o anjo", pediu o modelo ao Cristian, que confirmou que não o indicaria direto.

"Pra gente ter essa oportunidade pra gente criar mais relação aqui dentro, vai ver lá na frente a gente tá junto.", disse Gabriel. "Tô mais sozinho do que nunca".