Fred reencontra filho após desistir de repescagem no BBB23

Décimo eliminado do BBB 23 (Globo), Fred Desimpedidos registrou em suas redes sociais o reencontro com Cris, seu filho, fruto do relacionamento do boleiro com a ex-mulher Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Agora sim, com o meu maior prêmio!", escreveu Fred na legenda da publicação, que o traz deitado ao lado de Cris, sorrindo.

Ao deixar a casa oficial, Fred disse que finalmente estaria com o filho e que isso aliviava tudo. Quando desistiu de participar da Casa do Reencontro, ele também citou a saudade de Cris como um dos momentos que o estava fazendo abrir mão de disputar as 2 vagas disponíveis para repescagem.