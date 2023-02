Fred Nicácio revela desconfiança de Domitila: 'Acho esquisito'

"Nós quatro somos bem congruentes no jogo, mas a Domi está buscando interações com pessoas que querem colocar a gente no Paredão. É estranho isso, acho esquisito", contou o brother .

"Temos trocas maneiras além do jogo e apoios emocionais. A Domi está em um lugar que eu valorizo muito. Mas em questão de jogo, não sei até onde consigo caminhar com ela", disse ele sobre a aliada .

Fred Nicácio conversou com Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline e afirmou não saber até onde confia em Domitila quando se trata do jogo.

