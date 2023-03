Fred Nicácio e Key discutem sobre racismo no BBB23: 'o que vocês fizeram foi crime'; vídeo

Fred Nicácio resolveu falar na cara de Cristian, Key Alves e Gustavo Cowboy sobre racismo religioso nesta quarta-feira (22) na Casa do Reencontro do BBB23.

O médico não engoliu o que aconteceu com ele no reality show, quando o trio ficou com medo do brother por conta da sua religião. Ele deixou claro que erros no jogo como mentiras, blefes e traições ficam no jogo, mas que racismo não pode passar.

“Se vocês fossem uma gerência e fossem contratar alguém e eu e o Gabriel fossem concorrer a uma vaga, eu não seria escolhido, pelo motivo que vocês falaram que tem medo. Isso é racismo estrutural.” (...) O meu jurídico vai acionar vocês, vocês cometeram um crime, e não tem que prestar contas pra mim, tem que prestar pra sociedade"

Cristian e Gustavo pediram perdão e disseram que a ignorância os fez ter medo, mas Key rebateu afirmando que vem de família negra.

“Eu entendo muito, te peço muita desculpa mesmo porque depois que a gente sai que a gente vê, a gente põe o pé no chão e fala ‘Cara, o que a gente fez foi erradíssimo’. Te peço perdão real de tudo que aconteceu, só que racismo a gente não praticou. Porque poderia ser qualquer uma pessoa, entende? Não é porque você é negro. Não é nada disso, acho que as coisas tão indo pra outro rumo. Você pode falar realmente que a gente foi intolerante, que a gente falou da tua religião, ok. É isso a gente tá pedindo desculpa aqui, eu sou ignorante mesmo e tô assumindo o que eu falei da sua religião. Porque sempre me mostraram coisas…”

“Se tivesse o Gabriel parado na frente da cama eu iria me assustar também, não é porque você é negro não. Até porque eu sou de uma família negra também, minha vó é negra. Eu também tenho sangue de negro. Tem nada vê.”

Tina: “Esse é o primeiro discurso de todo e qualquer pessoa racista. Que minha mãe é, meu pai é."

Key: "Mas eu não me acho gente, eu nunca ataquei ele!"

Nicácio: “O que vocês fizeram foi crime e o meu jurídico vai acionar vocês, tá? Lá fora. Toda comunidade de Axé do Brasil inteiro vai acionar vocês, vocês vão ter que responder judicialmente por isso porque isso é crime. Isso precisa ser prestado conta para a sociedade, não é pra mim. É para a sociedade. Porque quando uma coisa dessa acontece num lugar como esse, desse tamanho, onde 180 milhões de pessoas estão vendo, vocês imaginam o que acontece fora das câmeras.”

Desde que entrou na Casa do Reencontro, que terminará com 2 brothers repescados para o BBB23, Nicácio está com o ‘brilho apagado’ por precisar voltar a conviver com o trio que cometeu a intolerância religiosa contra ele.