Fred Nicácio bate boca com Gabriel: 'Você é frio e calculista'

Fred Nicácio rebateu Gabriel."Só me estranha a sua preocupação de ter que se justificar pros outros. É uma necessidade sua. Então é uma justificativa sua. Se você é assim e está bem resolvido com isso, não precisa me procurar para falar isso".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.