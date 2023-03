Fred Desimpedidos 'saboneta' ao falar sobre liderança no BBB23

O ex-Chiquititas que a indicação de Fred em Domitila é óbvia para o grupo do quarto Fundo do Mar.

"Meu jogo é muito claro com todo mundo. Eu vou esperar o Anjo e, dependendo, vou tomar minha decisão. Eu não descarto falar com a pessoa, é nesse nível. Até agora, não senti nenhum peso de ser Líder, porque é um negócio que vai acontecer com todo mundo.", disse o brother ao conversar com Gabriel Santana.

