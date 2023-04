Fred, Bruna e Sarah disputam paredão no BBB23

Fred, Bruna e Sarah estão no paredão formado neste domingo (9), no BBB23.

Ricardo Alface indicou Fred Nicácio após seu principal alvo, Cezar Black, ter ganhado o anjo da semana, que era auto-imune. Ainda do anjo, Cezar Black também teve a possibilidade de indicar 2 pessoas ao paredão, e indicou Aline e Amanda.

Pela casa, foi a vez de Bruna ser emparedada. Mesmo a sister tendo empate de votos com Sarah Aline e Sarah ter pedido a Ricardo para que não a tirasse do paredão, o líder não deu ouvidos e mandou a atriz pra berlinda. Aline arrematou o poder coringa “mistura”, da semana e se tirou do paredão, colocando Sarah, que havia acabado de se livrar do paredão, em seu lugar.

Ainda na dinâmica do poder coringa, Fred tirou a amiga Sarah do paredão, mas Amanda continuou com o enredo do poder da mistura e colocou Sarah novamente no paredão.

Amanda, Bruna e Sarah disputaram a prova bate e volta. Quem se deu bem foi Amanda e ao ganhar a prova garantiu mais uma semana na casa.