Erro faz Casa da Repescagem aparecer no BBB23 e brothers surtam

Brothers entraram em pânico no BBB23 após um erro fazer a Casa da Repescagem aparece no telão de dentro da casa na noite desta quarta-feira (22).

Bruna e Amanda vendo a #CasadoReencontro no líder. BONINHO, VOCÊ É UMA VERGONHA. #BBB23 pic.twitter.com/9bWj8SrzSq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 22, 2023

Os confinados no reality show não sabiam até então que iria acontecer uma repescagem, e aparentemente por erro da produção, a câmera que mostra a casa onde estão confinados os 8 ex-BBBs apareceu para Bruna Griphao e Amanda na central de controle do Quarto do Líder.

Bruna ficou em choque ao perceber a situação. "Você tá entendendo o que aconteceu aqui agora?". As duas foram correndo contar para o restante da casa e as câmeras ficaram cortadas por um tempo.

Agora, a surpresa foi estragada e brothers surtaram com a possibilidade de repescagem no programa. "A gente já tá no TOP 10", lamentou Ricardo Alface ao ficar sabendo da situação.

Alface: “Se alguém voltar eu juro que aperto o botão e saio”

Amanda: “Eu vou junto”

Sarah: “Eu também”