Equipe de Tina rebate provocação de ex-BBB Marília após eliminação

Marília, eliminada no primeiro Paredão do BBB 23 (Globo), zombou da saída de Tina, no terceiro Paredão do reality. Nas redes sociais, a maquiadora provocou a modelo que reclamava da sua maquiagem. Os adms de Tina, então, pediram para que o que aconteceu no reality, ficasse no reality.

"Vem Tina , vem aprender umas Makes Bafos aqui fora... "Aquela Maquiadora lá" que você vivia falando mal dentro da casa por trás, está te esperando aqui fora mulher", disse Marília. Não queremos esse clima aqui fora, pelo contrário Marília. Que pena!", rebateu os adms de Tina. A angolana foi eliminada com 54,12% dos votos em um Paredão contra Cezar e Gabriel Santana.