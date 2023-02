Equipe de Key repudia brincadeira de Paulo Vieira: 'Insinuar situações racistas não é piada'

"Acusar as pessoas de algo que elas não fizeram não é engraçado. Revejam com cuidado tudo o que compartilham. Insinuar situações racistas não é piada e nem motivo para brincadeira. GusKey merece respeito", finalizaram.

A equipe de Key repudiou uma brincadeira feita pelo humorista Paulo Vieira durante o 'Big Terapia', nesta quarta-feira (21), no BBB23. No programa, Paulo afirmou: "Essa semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo. É porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela", em referência aos comentários do casal contra a religião de Fred Nicácio.

