Equipe de Key Alves quer processar Fred Nicácio por conversa na repescagem

A conversa aconteceu na Casa do Reencontro, e a assessoria de Key explicou a motivação à reportagem da Folha: "Estamos processando sim. Por dois motivos: primeiro por ele difamar e fazer calúnias sobre ela em rede nacional, falando que ela foi mandada embora do Osasco, foi demitida e perdeu todos os patrocinadores, isso é um absurdo. O próprio Osasco se manifestou hoje falando que não tem nada a ver com essa questão que ele falou, que isso não existe e que a Key permanece no clube", disse o assessor Betinho Alves.

A equipe da jogadora de vôlei Key Alves afirmou que está processando Fred Nicácio após o médico ter falado em uma conversa com Larissa e Paula, que Key havia sido demitida do time de Osasco.

