Equipe de Cristian, do BBB23, nega racismo com Tina durante festa

Uma cena na festa do BBB23 causou polêmica entre internautas. A forma com que Cristian reagiu à possibilidade de ficar com a miss angolana Tina chamou atenção e foi alvo de críticas.

Na situação, Key Alves avisou a Cristian que Tina gostaria de beijar o gaúcho. "Se você quiser, ela falou que quer", disse a jogadora de vôlei. "A Larissa eu quero", respondeu Cristian.

Key avisou que não era ela e sim Tina: "Ah, não! Tá maluco?", reagiu Cristian, para o choque dos fãs do programa. Cristian disse em seguida: "Você é doido?". Gabriel completou perguntando se Cézar beijaria Tina, ao passo que o baiano respondeu: "Tô de boa".

Equipe nega racismo: "Essas acusações de racismo por conta de um episódio de ontem na festa, são completamente infundadas. Em momento algum se trouxe uma carta de raça, em momento algum o Cristian fala da cor da pele dela. Além de estar junto com outros dois participantes e o Cézar usar as mesmas palavras. Esse “tá maluco” é muito mais pelas atitudes que a Tina tem dentro da casa, que muitas pessoas não têm feito amizade por ela ser mais fechada. E por ela ter uma indiferença com o Black, conforme o jogo da discórdia, que é amigo e aliado do Cris. E, o Cristian irá apoiar o seu aliado. Ressaltamos que em momento algum o Cristian fala da cor de pele da participante Tina. Cristian e sua equipe não compactuam com racismo, RACISMO É CRIME e deve ser tratado com a devida seriedade!", diz a nota.

Repercussão

Na internet, a situação pegou muito mal. "Toda garota negra já passou por isso aqui, desde o colégio. É esse tipo de situação que faz a gente duvidar da nossa beleza e começar a viver a rejeição desde cedo. Tina é mais bonita que os 03 juntos!", escreveu uma internauta no Twitter.

"Cara é tão sintomático e cruel ver uma mulher como a Tina se queixando direta e indiretamente da solidão. A TINA, MANO!!! a mulher é simplesmente uma deusa mas não se sente desejada pq de fato não é e qualquer mulher negra pode se enxergar um pouco nela", opinou a influencer @pretademais.