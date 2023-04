Equipe de Bruna Griphao alerta sobre compulsão alimentar da atriz; veja

“Geralmente esse transtorno acaba sendo ocasionado através de algum gatilho emocional. No caso da Bruna, por estar em constante estresse psicológico e ansiedade, a compulsão alimentar veio à tona, e isso, possivelmente, pode ter causa relacionada à dietas muito restritivas”, emenda. “Infelizmente, esse é um assunto que ainda é muito pouco abordado, e por isso as pessoas podem não considerar a real seriedade do problema, porém é um assunto sério e requer atenção e empatia pela pessoa que está passando por esse momento”, completa.

No vídeo, a atriz aparece comendo em diversas situações. “A compulsão alimentar na maioria das vezes pode estar atrelada ao excesso de cuidado com a forma física e à dietas muito restritivas para se alcançar o tão sonhado tanquinho e corpo sarado. É muito comum na nossa realidade hoje, ver meninas meninos que se cuidam muito, que praticam atividade física e fazem dieta desenvolverem em algum momento algum transtorno alimentar”, inicia o texto da especialista Dani Borges.

