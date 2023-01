Enquete BBB23: Saiba qual dupla deve ir para o Quarto Secreto com eliminação

A votação que conta acontece no site do Gshow e só tem resultado divulgado durante a edição ao vivo de hoje.

Vale lembrar que as pesquisas não têm teor científico e apenas indicam a tendência do momento entre os telespectadores do BBB23.

No Notícias da TV o cenário é bem parecido, com Fred e Marília ainda mais rejeitados: 77,06% contra 22,94% de Key e Gustavo.

Segundo as pesquisas do Splash Uol, o cowboy e a jogadora de vôlei têm cerca de 28% das intenções de voto, enquanto Marília e Fred têm 71,98%.

