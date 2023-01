Edição do BBB mostra cena em que Key detona Bruna: 'vagabunda'

Para mostrar que as sisters não estão se dando muito bem, também foi relembrada a cena em que as duas se esbarram durante a festa, na sexta-feira (20), e a latinha que estava nas mãos de Bruna cai.

Gustavo tentou a repreender, mas Key não parou: "Vai tomar no ceu c*, garota. Ela é muito mimadinha, nojentinha.

A morena conversava com Gustavo, com quem está tendo um caso no reality, e Griphao: "Ela é atriz, vagabunda".

