Domitila alfineta Gabriel sobre relacionamento abusivo 'ao vivo' no BBB23; vídeo

Domitila Barros alfinetou Gabriel Fop ao citar relacionamento abusivo 'ao vivo' no programa deste domingo (29) durante sua justificativa para continuar no BBB23. Ela está no paredão e disputa a preferência do público com Cezar e Gabriel.

domitila: “nao vim aqui pra ta brincando ou fazendo analogias com relacionamento abusivos” ELA GRANDONAAAA MACETANDO O GANRIEL AAAAAAAAAAAA #bbb23 pic.twitter.com/dab5WYiwSs — (@Guilherme1y1G) January 30, 2023

"Não vim aqui para ficar brincando ou fazendo analogias a relacionamentos abusivos. Vim aqui pra jogar e mostrar quem é Domitila Barros. No último Jogo da Discórdia, pedi aos companheiros de casa me darem uma chance de reconhecer. Os que fizeram isso me deram uma resposta positiva. Quero pedir ao Brasil que me dê mais uma chance para mais uma semana.", disse a sister.

O discurso de Domitila causou alvoroço na internet. O nome dela ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.