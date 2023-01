Desconhecido aparece dentro de confessionário do BBB23

Um homem misterioso foi flagrado dentro do Confessionário do BBB23. A imagem foi transmitida ao vivo no Globoplay.

O funcionário aparece com um camisa preta, de crachá e fazia a manutenção da sala antes do toque de despertar dos brothers.

A transmissão do Globoplay foi cortada minutos depois. No dia 21, um outro funcionário também foi filmado - sem querer - no confessionário.