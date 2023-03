Dania chora após eliminação de Sapato e Guimê

"Voltei para falar com a Dania. O que aconteceu aqui não tem nada a ver com o que você falou, Dania, essa é uma decisão nossa, puramente nossa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua", disse Tadeu.

Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos, chorou após o apresentador Tadeu Schmidt anunciar a expulsão de Guimê e Sapato do BBB23. Ela ficou bastante abalada, mas logo foi tranquilizada pelo apresentador.

