Começa festa da líder Bruna Griphao em noite Grega no BBB23

Bruna conquistou a liderança da Semana Turbo do BBB, e seu reinado termina amanhã. A primeira prova do Líder da Semana Turbo coroou Sarah Aline, mas a psicóloga não teve sua festa devido às dinâmicas do jogo.

A festa da líder Bruna Griphao começou, na noite desta quarta-feira (01), com o tema Grécia. Os brothers entraram no clima e se vestiram de branco, menos Key que está de preto.

