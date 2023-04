Com cama sobrando, Aline sugere que Cezar Black durma no chão; vídeo

VEJA: Aline sugeriu que Cezar Black dormisse no chão, mesmo com camas sobrando. #BBB23 pic.twitter.com/js182gbUop — CHOQUEI (@choquei) April 9, 2023

As sisters do Deserto continuam não aceitando a presença de Cezar Black no quarto, após tentarem fazê-lo sair do cômodo no decorrer deste sábado (8) por ele ter indicado Amanda e Aline ao paredão do castigo do Monstro.

Aline Wirley chegou a sugerir que o enfermeiro dormisse no chão, mesmo tendo uma cama sobrando.

Bruna perguntou quem ia dormir com a Amanda na cama de casal hoje, e Black disse que se a Amanda não se incomodasse, ele poderia dormir, caso as outra queiram dormir na cama de solteiro. Aline disparou: “Dá pra dormir no chão também”

Mais cedo, Bruna se apoderou da cama de Black, e Amanda ficou sozinha na cama de casal. Elas haviam cedido a cama para Black na noite anterior, quando ele mudou do quarto Fundo do Mar ao ficar chateado com Domitila.

Pela manhã, Larissa polemizou ao “mandar” Black sair do quarto após a Prova do Anjo. Depois, ela se corrigiu dizendo “Só se você puder”. As sisters partiram para cima do colega, afirmando que ele deveria sair do quarto. Black chegou a dormir no sofá da área externa durante a tarde.