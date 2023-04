Cezar cai no choro durante festa o BBB 23

Cezar está se sentindo sozinho no jogo e desabafou sobre com Fred Nicácio durante a Festa Méqui no BBB 23, que aconteceu na noite deste sábado (1).

Cezar contou ao médico que diz que se sente dozinho desde o começo do programa.

"Eu não consigo, cara. Eu sou tão alegre, tão feliz. Eu pulo, danço, brinco com todo mundo, mas aqui eu não consigo. Eu não sei o que é. Se você me conhecer lá fora, a minha vida, eu sou outra pessoa. Não adianta, não consigo aqui dentro. É como se eu não me encaixasse nunca. Eu penso que o problema sou eu. Sou eu o problema, mais ninguém. As pessoas não conseguissem gostar de mim como eu sou aqui. E eu não sinto essa abertura, liberdade", desabafou.

O enfermeiro não fez a Prova do Anjo neste sábado, por ter ficado sem dupla