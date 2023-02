Cara de Sapato volta atrás e 'propõe' volta do jogo em grupo no BBB23

Após causar uma treta no Quarto Deserto na última terça e propor a separação do grupo do BBB 23 (Globo), Cara de Sapato voltou a tocar no assunto, mas com outra opinião. Sapato: "Vamos voltar o grupo?", propôs o lutador, entrando no quarto Deserto.

Fred Desimpedidos brincou: "A gente voltou, mas sem você" Guimê: "E não aceitamos você" Sapato: "Eu não sou presidente?" Fred: "Ex. Vai ter eleição amanhã". Sapato: "Né sacanagem não, Fred já tava ali na academia...[mexendo nos bonecos]." Um pouco antes do lutador sugerir a volta, os membros já haviam combinado de concentrar os votos todos em Fred Nicácio.