Cara de Sapato se exalta ao chamar atenção de Gabriel: 'vai sair como babaca'

O líder Cara de Sapato se exaltou ao chamar atenção de Gabriel Fop durante a madrugada no BBB 23, por ter sido grosso com Larissa.

Antonio Cara de Sapato Junior é o nome dele!



“Brother é diferente eu, que sou homem, que sou grande, que sou forte, ser grosseiro com uma mulher”



Gabriel: Vc tá sendo machista! Tá tudo nas minhas costas



Sapato: Ta caindo nas tuas costas as coisas que VOCÊ tá fazendo #BBB23 pic.twitter.com/1DKRtJthUa — PLUFT (@voleimomento) January 28, 2023

"Tu tá no caminho errado. Tu tem que tomar cuidado com tuas palavras, p*rra. Não vai por esse caminho.", disse Sapato.

"Eu falei pra Bruna que não era hora de falar. Tudo sou eu que to errado [...] É fácil me botar de vilão. Já não é a primeira vez que a Lari tenta me cortar com a Bruna. A Lari não tem que ficar me cortando", rebateu Gabriel.

"Se você tá assim, você chega na Lari e fale. Se você tá incomodado por ela cortar, chega nela porra.", disse o lutador.

Gabriel ainda tentou se defender, mas Sapato continuou o repreendendo pela atitude.

"Mas você vai ter mais uma semana, como teve na semana passada, mas você vai ter a mesma atitude hoje de grosseria com mulher, porra. É isso que tô falando pra você. Antes de agir, pense, pra não fazer merda. Novamente, você fez uma merda".

Sapato disse ainda que Gabriel estava com a cabeça fechada e 'sendo burro' e que conversaria com ele no dia seguinte. "Não quero que você saia daqui como um babaca, porque é isso que tá acontecendo".