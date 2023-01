Cara de Sapato revela seu próximo alvo no BBB 23

Cara de Sapato, o atual líder do BBB 23 (Globo) já definiu o seu novo alvo no jogo. Ontem (29), ele indicou Cezar direto para a berlinda, sem a chance de realizar a Prova Bate e Volta. Durante a gravação do Podcast do Líder, ele contou que Nicácio é o seu alvo no BBB 23.

Ele lembrou a conversa que teve com Nicácio e que ainda não sabe o que o médico disse para Cezar se afastar dele. "Ele pediu pra ir no banheiro, acredito que ele realmente querendo ir no banheiro. Se sim ou se não, não importa, não ficou muito esclarecido e eu quis trocar uma ideia com ele hoje durante o dia. Trocamos essa ideia, ainda não é muito claro pra mim o que ele passou pra o Black, mas eu sei que vocês estão vendo então espero que vocês julguem da melhor forma", disse.

"Acredito que na semana que vem não, porque eu também não sei como tá o jogo do Guimê, talvez também esteja sendo mal visto lá fora, apesar de eu adorar ele, mas eu não quero ele e Guimê indo no mesmo Paredão, mas a partir da próxima semana acho que ele vai ser meu alvo", completa.