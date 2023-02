Cara de Sapato é flagrado por brothers depilando parte íntima em 'público'

Cara de Sapato mostrou que não liga para as câmeras e foi flagrado depilando a parte íntima na área do banheiro do BBB23 na madrugada desta quinta-feira (23). O ator assustou até seus colegas de confinamento.

Ao ver a cena do lutador com a máquina de cortar cabelo entre as pernas, Fred Desempidos questionou: “Que isso, Sapato?”.

O Sapato não tava depilando os cabelo da virilha na máquina não né? #BBB23 pic.twitter.com/yzWVMvRZCr — Central Reality #BBB23 (@centralreality) February 22, 2023

O brother tentou explicar que estava depilando a virilha não a genitália. Mesmo se “defendendo” o lutador levou uma bronca de Ricardo. “Está passando a máquina no rabo?”, criticou o biomédico.

“Calma mano, claro que não. Sabe como faz? Então…”. Cara de Sapato ainda usou a mesma máquina para aparar a sobrancelha.