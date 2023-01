Bruna se irrita com Paula durante jogo da discórdia; vídeo

Após o fim do Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), Bruna Griphao confessou que não gostou do fato dos integrantes do Quarto Deserto terem escolhido os próprios aliados para a torta na cara. A atriz trocou farpas sobre o assunto com Paula — que chamou Tina de "não confiável" na dinâmica.

passando mal com a bruna pegando a paula no pulo. eu amooo! #BBB23 pic.twitter.com/BIxjXNt0Jv — thiago (@httpsrealitys) January 31, 2023

Bruna: "Eu achei injusto [chamar a Tina]" Paula: "Eu não ia chamar a Sarah, acho que ela é uma pessoa confiável" Bruna: "Mas não precisava ser na Sarah" Paula: "E eu ia falar o que da Marvvila?" Bruna: "O que? Proteger o seu grupo? Essa não é nossa estratégia, Paulinha? É proteger o grupo. Por isso também não concordei com a atitude da Larissa e do Fred. É a minha opinião" Na Discórdia, Larissa escolheu Gabriel como "não confiável" e Fred optou por Bruno como seu "alvo na casa". Minutos depois, Bruna conversou com Tina sobre o assunto. Bruna: "Tem pessoas do outro grupo sentadas na sua frente e você prefere pegar pessoas do seu grupo, alguma coisa tá errada. Não tem mentalida.