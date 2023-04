Bruna pede desculpas para sisters e produção do BBB: 'fui p*u no c*'

Bruna : "Todo mundo foi pau n c*... Acho que eu tenho que pedir mais desculpas para a produção do que para vocês. Às vezes eu acordo de mal humor mesmo".

Bruna : Gente, eu queria dizer que amo vocês. Desculpa se eu fui pau no c* em algum momento. Para a produção também.

Durante a 'Prova da finalista' do BBB 23, que começou após a eliminação de Ricardo Alface na quinta-feira (20), a atriz Bruna Gripao pediu desculpas das colegas de reality e até da produção do programa, por ter reclamado várias vezes dos looks das festas, entre outras situações.

Bruna pede desculpas para as Desérticas e para produção por ter sido grossa, p*u no c* e chata. Bruna: “Acho que na verdade eu tinha que pedir mais desculpas pra produção do que pra vocês.” Amanda diz que Bruna foi a pessoa que mais reclamou no programa e a loira respondeu que… pic.twitter.com/m1s48ejJCX

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.