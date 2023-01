Bruna Griphao terminou namoro com homem acusado de agressão antes de entrar no BBB23

Rafael foi autuado por lesão corporal e ato obsceno. Ainda segundo o jornal Extra, apesar da atriz negar na época, o término do namoro só ocorreu mesmo dias antes do confinamento de Griphao.

Em março, a atriz postou uma foto com Rafael nas redes sociais. Em julho, uma mulher o denunciou após ter sido agredida com socos depois de ter reclamado que ele urinou próximo dela e dos amigos.

Antes de entrar no BBB23, Bruna Griphao terminou o namoro secreto com Rafael Monteiro, de acordo com o jornal Extra. O nome dele circulou na mídia após ele ser acusado de agredir um mulher em uma festa no Jockey Club do Rio, na Gávea, Zona Sul.

